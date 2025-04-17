ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Лавров и Рубио обсудили прекращение войны
Внешнеполитические ведомства США и России опубликовали заявления о состоявшейся беседе своих руководителей: на фоне встречи союзников Украины в Париже и заявлений Трампа об ответе Москвы на его предложение
Лавров и Рубио обсудили прекращение войны
/ Reuters
17 апреля 2025 г.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, Рубио рассказал о прошедших консультациях с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран, в которых также участвовал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. В Москве отметили, что эти контакты соответствуют общей логике российско-американских консультаций, включая те, что ранее проводились с участием Владимира Путина и Уиткоффа. Лавров, в свою очередь, подтвердил готовность к диалогу с США.

Госдеп США также опубликовал заявление о состоявшейся беседе. «Госсекретарь сообщил своему российскому коллеге то же, что и команда США в разговорах с делегацией Украины и нашими европейскими союзниками в Париже: президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят окончания войны, и теперь представили всем сторонам проект прочного и долгосрочного мира», — говорится в официальном сообщении.

Телефонный разговор Лаврова и Рубио совпал с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Москвы ответа на предложение по прекращению огня до конца этой недели. «Мы услышим их ответ на этой неделе, очень скоро, на самом деле. Мы хотим, чтобы убийства остановились», — сказал американский президент в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В Париже в четверг состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Рубио и Уиткоффом. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Париж потребовал от Вашингтона доказательств того, что Москва действительно готова к прекращению огня.

В тот же день в столице Франции прошли встречи украинской делегации во главе с Андреем Ермаком, главой МИД Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым. Они провели переговоры с представителями «коалиции желающих» — 30 стран, включая Францию, Германию и Великобританию. Обсуждались перспективы прекращения боевых действий, варианты контроля за соблюдением режима тишины и возможное размещение международного контингента для обеспечения безопасности.

Согласно заявлениям Ермака, украинская сторона также рассчитывала на встречу с американскими представителями.

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