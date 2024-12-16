Трамп, Путин, Зеленский: воевать нельзя мириться
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Трамп, Путин, Зеленский: воевать нельзя миритьсяУ жителей РФ и Украины появилась надежда на мир: буквально через месяц к власти в США придет Трамп и усадит стороны за стол переговоров. Однако эти ожидания серьезно завышены. Как и когда может закончиться война — в материале TRT на русском
Переговоры между Россией и Украиной могут начаться через месяц
16 декабря 2024 г.

Бизнесмен и избранный президент США Дональд Трамп пообещал миру практически невозможное – остановить все войны в мире. Начать он собирается с России и Украины, причем сразу же после вступления в должность 20 января. Несмотря на многообещающие заявления, никакого официального плана команда Трампа до сих пор не представила. Но есть неофициальные.

Ранее СМИ сообщали, что у Трампа есть сразу три предложения по прекращению войны, выдвинутые будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, бывшим директором национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Какое из них может оказаться наиболее удачным, TRT на русском разбирал в отдельном материале. 

Однако пока потенциальные переговоры, кажется, приносят больше вреда, нежели пользы. Итоги мирного процесса неочевидны, а вот темп боевых действий только растет. К назначенной дате стороны стремятся выбить лучшие переговорные позиции.

Российская армия наступает в Курской области и готовится идти на Покровск. Президент РФ Владимир Путин не только бьет по Украине «Орешником», но и грозит применить оружие по ее союзникам. Киев наносит удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. Число погибших солдат растет с каждым днем.

На этом фоне в команде Трампа прозвучало предложение для первого шага к урегулированию военного конфликта — прекращение огня. С такой инициативой выступил будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц. Идея хоть и здравая, но сложно выполнимая в условиях активных наступательных действий, которые не факт, что закончатся к выбранной Вашингтоном дате.

 Все войны рано или поздно заканчиваются именно режимом прекращения огня, напоминает TRT на русском глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк: «Недавно так сделали Израиль и Ливан. Но для такого решения должны созреть условия. В случае России и Украины я таких предпосылок не вижу. Пока у Москвы есть ресурсная база для продолжения наступления, она будет продолжать наступать».

 Никто ничего не знает

 У России и Украины остаются слишком много неразрешимых споров. Как отмечает Романюк, требования российской стороны заводят еще не начавшийся переговорный процесс в тупик.

«Украина не станет признавать себя нейтральным государством, как того просит Кремль. Сокращение украинской армии до 80 тыс. солдат немыслимо. Москва требует сокращения до минимума вооружений, сворачивания ракетных программ, а также отмены закона «О мове» и снятия запрета на РПЦ. Мы на это не пойдем», — перечислил он.

По его словам, мирный процесс при Трампе может выглядеть следующим образом: Кремль в качестве переговорщика отправит главу МИД Сергея Лаврова, который со всех площадок будет заявлять о том, как же сильно Россия готова к миру, но Украина отказывается. Дипломат умолчит о том, что предложенные Москвой условия больше похоже на капитуляцию. Война будет продолжаться.

 «Тут не должно быть никаких иллюзий. Никакой Трамп или мировое сообщество не смогут к чему-либо принудить РФ. Важно понимать одно: пока российские войска наступают, они будут наступать. Если Киев начнет давать отпор, то только тогда на горизонте замаячит вероятность мира. Для этого Запад должен увеличить поставки вооружений», — убежден собеседник агентства.

Под угрозу всю переговорную площадку в США также ставит и риторика самого Трампа. Пока европейские союзники увеличивают военную помощь Украине, избранный американский лидер обещает ее сократить. «Это вызывает вопросы уже в Киеве, — говорит Романюк. — Если он собирается склонить страну к капитуляции и во всем поддерживать Россию, то зачем Украине такой миротворец вообще нужен?».

Многое будет зависеть от того, появится ли в команде Трампа понимание хотя бы рамочных условий переговорного процесса ко дню инаугурации американского президента. Если эти предложения никого не устроят, то и Россия, и Украина всегда могут встать и хлопнуть дверью.

«Сегодня я бы сделал осторожный прогноз, что война может завершиться до конца 2025 года, — говорит Романюк. — А может, она перейдет и в 2026-й. Большой надежды на переговорный процесс нет. Неизвестно, к чему Украину будут склонять. Этого не знает ни сам Трамп, ни его команда. А когда эти предложения будут, то не факт, что Киев и Москва их примут».

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