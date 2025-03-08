Палестина предложила международному сообществу принять совместный с Египтом план восстановления сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Палестины Мухаммед Мустафа на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел ОИС по Палестине.

Мустафа подчеркнул, что палестинское правительство создаст независимый орган, который возьмет на себя контроль и координацию восстановительных работ при поддержке международных организаций. Он призвал арабские и исламские страны принять этот план как общую инициативу.

По его словам, реализация проекта невозможна без прекращения израильских атак и полного вывода израильских войск. Он также отметил, что для успешного восстановления необходимы возвращение перемещенных лиц, открытие пограничных переходов, стабильное перемирие, поставки строительных материалов и финансовая поддержка.

«Мы будем прилагать все усилия, чтобы этот план не только дал Газе шанс на восстановление, но и приблизил создание независимого палестинского государства», — заявил Мустафа.

Он подчеркнул, что исламский мир должен объединиться перед лицом «израильского высокомерия», чтобы добиться стабильности в регионе. По его словам, палестинцы в Газе, на Западном берегу и в Иерусалиме сталкиваются с систематическими атаками, принудительным перемещением и нападениями на святые места.

Мустафа призвал мировое сообщество усилить давление на Израиль во всех сферах — политической, дипломатической, правовой и экономической. Он подчеркнул, что борьба будет продолжаться до тех пор, пока палестинцы не добьются полного суверенитета со столицей в Иерусалиме.