Турция выразила серьезную обеспокоенность в связи с нарастающей эскалацией в столице Ливии Триполи и прилегающих районах. Официальная Анкара призвала противоборствующие стороны к немедленному установлению всеобъемлющего и постоянного режима прекращения огня.

«Мы внимательно следим за эскалацией в столице Ливии Триполи и прилегающих районах. Мы призываем стороны незамедлительно обеспечить полное и постоянное прекращение огня и начать диалог для разрешения разногласий», — говорится в официальном заявлении МИД Турции.

В документе также отмечается готовность Турции к активному посредничеству в урегулировании ситуации: «Турция готова сделать все от нее зависящее для обеспечения постоянного и устойчивого решения».

Данное заявление появилось на фоне обострения ситуации в Триполи, где правительство объявило чрезвычайное положение в связи со столкновениями, вспыхнувшими в столице после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.