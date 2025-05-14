ТУРЦИЯ
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Турция призывает к миру в Ливии
Анкара выражает обеспокоенность эскалацией в Триполи и призывает конфликтующие стороны незамедлительно прекратить огонь и начать диалог
Турция призывает к миру в Ливии
МИД Турции / МИД Турции
14 мая 2025 г.

Турция выразила серьезную обеспокоенность в связи с нарастающей эскалацией в столице Ливии Триполи и прилегающих районах. Официальная Анкара призвала противоборствующие стороны к немедленному установлению всеобъемлющего и постоянного режима прекращения огня.

«Мы внимательно следим за эскалацией в столице Ливии Триполи и прилегающих районах. Мы призываем стороны незамедлительно обеспечить полное и постоянное прекращение огня и начать диалог для разрешения разногласий», — говорится в официальном заявлении МИД Турции.

В документе также отмечается готовность Турции к активному посредничеству в урегулировании ситуации: «Турция готова сделать все от нее зависящее для обеспечения постоянного и устойчивого решения».

Данное заявление появилось на фоне обострения ситуации в Триполи, где правительство объявило чрезвычайное положение в связи со столкновениями, вспыхнувшими в столице после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

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