На территории одного из крупнейших музыкальных фестивалей мира Tomorrowland в бельгийском городе Бум произошёл крупный пожар. Огонь охватил главную сцену незадолго до открытия мероприятия. По данным местных властей, пламя уничтожило до 75% конструкции.



В момент возгорания на площадке находились около тысячи технических сотрудников, посетителей еще не было. Никто не пострадал. Причины возгорания пока официально не названы. По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть во время тестирования пиротехники.