ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Полиция разогнала пропалестинскую акцию в Амстердамском университете
В Амстердаме полицейские жестоко разогнали пропалестинских протестующих. Полиция ворвалась в университет, где проходила акция в поддержку Газы.
Полиция разогнала пропалестинскую акцию в Амстердамском университете / TRT Russian
16 апреля 2025 г.

На видео, разлетевшемся в соцсетях, видно, как участников буквально выволакивают из здания. Местные СМИ сообщают о нескольких пострадавших.
Накануне студенты и активисты заняли здание Maagdenhuis, временно переименовав его в «Дом доктора Ширин аль-Аттар» — в память о палестинском враче, погибшем в результате израильского авиаудара. Участники акции требовали, чтобы университет прекратил сотрудничество с израильскими учебными заведениями. Сообщается, что в ходе разгона полиция задержала несколько человек.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us