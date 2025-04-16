На видео, разлетевшемся в соцсетях, видно, как участников буквально выволакивают из здания. Местные СМИ сообщают о нескольких пострадавших.

Накануне студенты и активисты заняли здание Maagdenhuis, временно переименовав его в «Дом доктора Ширин аль-Аттар» — в память о палестинском враче, погибшем в результате израильского авиаудара. Участники акции требовали, чтобы университет прекратил сотрудничество с израильскими учебными заведениями. Сообщается, что в ходе разгона полиция задержала несколько человек.