ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль ворует овец
Палестинские бедуины обвинили израильских поселенцев в массовом угоне овец на Западном берегу
Израиль ворует овец
/ Reuters
11 марта 2025 г.

Жители бедуинской общины в долине реки Иордан заявили, что вооруженные израильские поселенцы угнали около 1 500 овец и коз, в одном из самых масштабных нападений такого рода. Инцидент произошел в пятницу вечером в районе деревни Эйн-аль-Ауджа, неподалеку от Иерихона.

По словам пострадавших, поселенцы загоняли животных в грузовики, в то время как полиция и солдаты бездействовали или даже помогали нападавшим. Израильская полиция отрицает такую трактовку событий.

Местные жители уверены: цель этих атак – вынудить бедуинов покинуть территорию, освободив земли для поселений. Опасения усилились на фоне заявлений израильских министров об аннексии Западного берега. Ситуация усугубляется после того, как администрация Дональда Трампа сняла санкции с экстремистских поселенческих групп.

Израильские правозащитники из организации Mistaclim зафиксировали момент угона животных и подтвердили, что нападение происходило с участием десятков вооруженных поселенцев. Потерпевшие заявляют, что полиция игнорировала их жалобы, а большинство из них даже не допустили до подачи заявления.

Бедуины подчеркивают, что потеря стада – это потеря единственного источника дохода. «Эти овцы – наша жизнь», – говорит один из пострадавших, потерявший 250 животных.

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