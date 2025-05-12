Москва настроена «на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования» в Украине, но с ней нельзя разговаривать «языком ультиматумов», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — сказал он.

Заявление Пескова прозвучало в ответ на ультиматум, выдвинутый после встречи «коалиции желающих» 10 мая в Киеве. По итогам этой встречи Украина, Европа и США призвали Москву к 30-дневному прекращению огня с 12 мая, пригрозив в случае отказа новыми санкциями.

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус усилил давление, заявив в понедельник: «Время идет, у нас есть еще 12 часов до истечения этого дня». По его словам, если Россия не выполнит требование о перемирии, то «будет запущена» подготовка к санкциям.

Ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Целью этих переговоров он назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

Песков утверждает, что такой подход нашел поддержку среди многих зарубежных лидеров. На вопрос о возможном составе российской делегации на переговорах пресс-секретарь ответа не дал.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет приостановки боев с понедельника и пообещал, что будет «лично» ждать Путина в четверг в Стамбуле.

Контекст этих заявлений восходит к 11 марта, когда Киев согласился на 30-дневное прекращение огня по итогам переговоров с Вашингтоном. Путин тогда поддержал эту идею, но указал на «нюансы». По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москве нужны гарантии, что это время не будет использовано для усиления украинской армии. Позже Кремль потребовал от США и Европы прекратить поставки оружия на время перемирия.