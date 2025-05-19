ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль ослабит блокаду Газы?
Тель-Авив под международным давлением согласился пропустить помощь — но только самые базовые продукты
Израиль ослабит блокаду Газы?
Голодающие дети Газы / AA
19 мая 2025 г.

Израиль объявил, что разрешит ввоз ограниченного количества продуктов и медикаментов в Газу. Решение озвучил офис Биньямина Нетаньяху.

«По рекомендации армии и во избежание голода, который может подорвать операцию против ХАМАС, будет разрешен ввоз базового объема продовольствия», — говорится в заявлении премьера. Израиль не уточнил ни объемы помощи, ни маршруты доставки.

При этом, по данным Reuters, о снятии блокады речи не идет — это разовая акция с провозом самых базовых продуктов и лекарств. Этого объема однозначно не хватит, чтобы удовлетворить нужды 2 млн палестинцев, оказавшихся на грани голодной смерти из-за израильской блокады.

ООН подтвердила, что начала обсуждать с израильскими властями логистику поставок, однако подчеркнула, что условия на местах остаются критическими. С марта в Газе действовала полная блокада: не поступали ни еда, ни топливо, ни медикаменты. По данным ООН, почти полмиллиона человек оказались на грани голодной смерти.

Решение Израиля пропустить помощь может быть продиктовано изменившейся риторикой Дональда Трампа. На прошлой неделе, во время визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, президент заявил, что «США не безразличны страдания палестинцев». Он назвал ситуацию «катастрофой» — впервые с момента своего вступления в должность.

В ночь на 18 мая израильская армия начала «широкомасштабную наземную операцию» на севере и юге сектора — первую фазу возможного полного захвата Газы. Операция «Колесницы Гидеона» сопровождается 670 авиаударами — за последние трое суток Израиль убил более 350 человек. Палестинские власти сообщают о 464 погибших только за последнюю неделю, общее число жертв с 7 октября превышает 53 тыс.

Медучреждения в Газе почти полностью прекратили работу: Индонезийская больница закрылась из-за обстрелов, 18 мая Израиль начал снос клиники — несмотря на то, что внутри остаются врачи и пациенты. 75% машин скорой помощи стоят без топлива. 

Тем временем переговоры в Дохе зашли в тупик. Израиль настаивает на освобождении заложников без прекращения войны, ХАМАС требует ее полного завершения и вывода войск.


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