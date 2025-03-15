Президент США Дональд Трамп 14 марта подписал указ о масштабном сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах.

В их числе Агентство США по глобальным медиа (USAGM), курирующее «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки».

Трамп потребовал «ликвидировать в максимальной степени неуставные компоненты и функции» агентств. Он также заявил, что организации должны свести свою работу к минимально необходимым функциям и числу сотрудников, предусмотренному законом.

Согласно указу, главы семи агентств обязаны до 21 марта представить в бюджетное управление Белого дома отчет о выполнении распоряжения.

Помимо USAGM, в список попали агентства, занимающиеся трудовыми спорами, бездомными, поддержкой музеев, библиотек и борьбой с бедностью.

The New York Times отмечает, что этим решением Трамп «проверяет границы своих полномочий», поскольку USAGM считается независимым агентством по решению конгресса.

USAGM управляет пятью американскими сетями иновещания. Бюджет агентства составляет около 270 млн долларов, а его СМИ вещают на 49 языках с аудиторией более 361 млн человек в неделю.