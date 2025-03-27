ПОЛИТИКА
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Россияне утонули на подводной лодке в Красном море
Шесть туристов погибли на затонувшем прогулочном батискафе у побережья Хургады
Россияне утонули на подводной лодке в Красном море
/ Public domain
27 марта 2025 г.

В Красном море у побережья египетского курорта Хургада затонул прогулочный батискаф, на борту которого находились российские граждане. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти, в результате происшествия погибли шестеро иностранных туристов. Российское консульство в Хургаде подтверждает гибель как минимум четырех человек, но не уточняет их гражданство.

По данным дипмиссии, на борту находились 45 туристов из России и члены экипажа. Большинство пассажиров были спасены и доставлены в отели или больницы города. Судьба некоторых все еще уточняется.

Египетские СМИ сообщают, что спасатели вывели из воды 29 из 45 находившихся на борту. О причинах затопления субмарины не сообщается.

Красное море известно своим богатым подводным миром и является одной из важных отраслей египетского туризма. В 2024 году, по данным ООН, страна заработала на туризме 14,1 млрд долларов — вдвое больше, чем на проходах по Суэцкому каналу.

Это уже не первый инцидент с туристическим транспортом в этом регионе за последнее время: в ноябре 2024 года в Красном море затонула дайвинг-лодка, погибли четыре человека (33 были спасены).

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