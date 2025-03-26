Белый дом в среду категорически отверг публикацию газеты The Wall Street Journal, утверждавшую, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф использовал мессенджер Signal во время переговоров в Москве, назвав сообщение «классической фейковой новостью».

«Стиву Уиткоффу правительством США была предоставлена защищенная линия связи, и это был единственный телефон, который находился в его распоряжении во время пребывания в Москве», — написала пресс-секретарь Кэролайн Ливитт в соцсети X.

Она обвинила редакцию газеты в том, что та не обратилась за комментарием перед публикацией «лжи». Ливитт охарактеризовала Уиткоффа как «большого патриота, эффективно работающего от имени президента Дональда Трампа для обеспечения мира во всем мире», назвав публикацию попыткой его дискредитировать.

Резкий ответ последовал после того, как издание заявило, что предполагаемое использование Виткоффом приложения Signal во время обсуждения конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине является «нарушением правил безопасности», предположив, что российская разведка могла отслеживать эти коммуникации.

Сообщение связано с более широким скандалом вокруг использования Signal в администрации Трампа, когда в чат «Houthi PC small group» случайно был добавлен главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг.

Сам президент Трамп преуменьшил значение инцидента с группой в Signal, заявив, что в ней не передавалась секретная информация.