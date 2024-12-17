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Обвинения против Байденов оказались ложью
Бывший информатор ФБР Александр Смирнов признался в фабрикации истории о взятке Байденам от компании Burisma и признал вину в уклонении от налогов
Обвинения против Байденов оказались ложью
Джо и Хантер Байдены / Reuters
17 декабря 2024 г.

Бывший информатор ФБР Александр Смирнов признался, что сфабриковал историю о получении президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером взяток по пять миллионов долларов от украинской компании Burisma. Об этом стало известно на судебном заседании в Лос-Анджелесе 16 декабря, сообщает BBC News.

Смирнов также признал вину в уклонении от уплаты налогов на сумму более двух миллионов долларов. Его адвокаты отказались от комментариев после слушаний, пишет The Guardian.

Суд вынесет решение по делу в январе 2025 года. Согласно соглашению сторон, Смирнову грозит от четырех до шести лет тюрьмы и выплата более 675 тыс. долларов. Ранее ему грозило до 35 лет лишения свободы и миллионный штраф.

Газета The New York Times сообщила о сделке Смирнова с прокуратурой еще 12 декабря.

Александр Смирнов, гражданин США и Израиля, более десяти лет сотрудничал с ФБР. В 2020 году он заявил, что Байдены получили взятки от Burisma за покровительство. ФБР проверило его показания и выяснило, что эта история была выдумана. Несмотря на это, заявления Смирнова легли в основу расследования конгресса по импичменту Джо Байдена.

В феврале 2024 года Смирнова задержали в аэропорту Лас-Вегаса по обвинению в даче ложных показаний. Спецпрокурор Дэвид Вайс отметил, что Смирнов действовал из личной неприязни к Байдену и из-за его участия в выборах. Смирнов также признался, что часть информации о Хантере Байдене ему якобы передали представители российской разведки.

Тем временем Хантер Байден был признан виновным в уклонении от налогов и незаконной покупке оружия. В начале декабря 2024 года Джо Байден помиловал своего сына незадолго до вынесения приговора.

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