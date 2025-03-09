ПОЛИТИКА
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Маск предложил выйти из НАТО
Миллиардер призвал США выйти из Североатлантического альянса и прекратить финансирование обороны Европы
Маск предложил выйти из НАТО
/ REUTERS
9 марта 2025 г.

Илон Маск заявил, что США следовало бы отказаться от участия в НАТО и прекратить оплачивать безопасность Европы. По его словам, американские налогоплательщики не обязаны содержать военный бюджет стран, которые могут сами позаботиться о своей обороне.

«США тратят миллиарды на защиту Европы, но получают ли они что-то взамен? Это бессмысленно. Америка должна сосредоточиться на собственных проблемах», — написал Маск в X.

Предприниматель также отметил, что в условиях экономического кризиса и роста госдолга Вашингтону следует пересмотреть приоритеты, а европейские страны должны взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

Ранее Маск уже критиковал союзников США за недостаточное финансирование оборонных расходов и неоднократно поддерживал идею сокращения американского военного присутствия за рубежом, особенно на фоне экономических трудностей и растущего государственного долга. Он отметил, что Европа десятилетиями полагалась на военную поддержку США, но теперь настало время для стран ЕС взять ответственность за свою безопасность.

Эти заявления Маска прозвучали на фоне напряженных дискуссий о роли США в НАТО после того, как администрация Дональда Трампа начала пересматривать военные обязательства Вашингтона перед Европой. Трамп уже приостановил военную помощь Украине и потребовал от союзников увеличить расходы на оборону.

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