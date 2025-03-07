ПОЛИТИКА
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Дамаск наводит порядок после атаки на силовиков
После нападения на силы безопасности сирийская армия начала масштабные операции по поиску и ликвидации бывших военных свергнутого режима Башара Асада
Дамаск наводит порядок после атаки на силовиков
Сирийская армия / Reuters
7 марта 2025 г.

В провинциях Лазкийе и Тартус сирийская армия развернула крупные военные подкрепления, включая сотни единиц бронетехники, танки и реактивные системы залпового огня.

Как сообщает государственное агентство SANA, власти проводят масштабные зачистки бывших военных свергнутого режима Башара Асада. Тем, кто желает избежать столкновений, предложено добровольно сдаться в пункты безопасности.

Эскалация последовала за нападением сторонников Асада на район Джебле в Лазкийе, в результате которого погибли не менее 11 сотрудников сил безопасности.

Ответственность за нападение взял на себя Гайс Делле, называющий себя командующим «Силой Гайса», группировки, объявившей о создании военного совета для свержения действующего правительства.

Масштабные протесты охватили города Дамаск, Идлиб, Хомс, Хама, Лазкийе, Дераа, Кунейтра и Алеппо. Тысячи людей вышли на улицы, выражая недовольство атакой на силы безопасности. Власти Сирии усилили контроль в ключевых районах и продолжают зачистку противников нынешнего режима.

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