В провинциях Лазкийе и Тартус сирийская армия развернула крупные военные подкрепления, включая сотни единиц бронетехники, танки и реактивные системы залпового огня.

Как сообщает государственное агентство SANA, власти проводят масштабные зачистки бывших военных свергнутого режима Башара Асада. Тем, кто желает избежать столкновений, предложено добровольно сдаться в пункты безопасности.

Эскалация последовала за нападением сторонников Асада на район Джебле в Лазкийе, в результате которого погибли не менее 11 сотрудников сил безопасности.

Ответственность за нападение взял на себя Гайс Делле, называющий себя командующим «Силой Гайса», группировки, объявившей о создании военного совета для свержения действующего правительства.

Масштабные протесты охватили города Дамаск, Идлиб, Хомс, Хама, Лазкийе, Дераа, Кунейтра и Алеппо. Тысячи людей вышли на улицы, выражая недовольство атакой на силы безопасности. Власти Сирии усилили контроль в ключевых районах и продолжают зачистку противников нынешнего режима.