ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль убил 24 журналистки в Газе
С начала израильской военной кампании в секторе Газа погибли 24 палестинских журналистки, а общее число жертв превысило 48 тыс. человек
Израиль убил 24 журналистки в Газе
В секторе Газа погибли 24 палестинских журналистки / Reuters
8 марта 2025 г.

За 15 месяцев израильских атак на сектор Газа были убиты 24 палестинских журналистки, сообщил глава пресс-службы правительства Газы Саламе Маруф. Его заявление прозвучало 8 марта – в Международный женский день.

«Точно так же, как принадлежность к женскому полу не спасла их от жестокой армии, журналистская неприкосновенность не защитила их и от смертоносной структуры», – сказал он.

Маруф подчеркнул, что нападения на палестинских журналистов являются нарушением международного гуманитарного права и происходят на глазах мирового сообщества, которое утверждает, что защищает права женщин и сотрудников СМИ.

Несмотря на официальное перемирие, Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. Министерство здравоохранения заявило, что с момента заключения соглашения в результате атак Израиля погибли 116 палестинцев, еще 490 получили ранения.

По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 48 453 человек, еще 111 860 получили ранения.

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