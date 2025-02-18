18 февраля 2025 г.
Акция в Нью-Йорке стала частью общенациональной волны протестов. Участники критиковали иммиграционную политику, включая ужесточение правил для мигрантов и депортации.
Выступили против социальных сокращений и реформ в сфере здравоохранения, проводимых администрацией.
Отметили недовольство торговой политикой Трампа и его внешнеполитическими заявлениями, включая недавние инициативы по Украине и Ближнему Востоку.
Акция в Нью-Йорке стала частью общенациональной волны протестов, охватившей крупные города, включая Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
Протесты прошли под лозунгом #NotMyPresident — символом несогласия с политикой Трампа, который сопровождал его с момента вступления в должность.