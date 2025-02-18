ПОЛИТИКА
1 мин чтения
В Нью-Йорке прошел массовый митинг против политики Трампа
В День президентов в США в Нью-Йорке состоялась акция протеста против политики президента Дональда Трампа. Тысячи людей собрались на площади Юнион-сквер, выражая несогласие с решениями администрации Трампа.
В Нью-Йорке прошел массовый митинг против политики Трампа / Reuters
18 февраля 2025 г.

Акция в Нью-Йорке стала частью общенациональной волны протестов. Участники критиковали иммиграционную политику, включая ужесточение правил для мигрантов и депортации.

  • Выступили против социальных сокращений и реформ в сфере здравоохранения, проводимых администрацией.

  • Отметили недовольство торговой политикой Трампа и его внешнеполитическими заявлениями, включая недавние инициативы по Украине и Ближнему Востоку.

  • Акция в Нью-Йорке стала частью общенациональной волны протестов, охватившей крупные города, включая Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

  • Протесты прошли под лозунгом #NotMyPresident — символом несогласия с политикой Трампа, который сопровождал его с момента вступления в должность.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us