ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Москва не хочет перемирия?
Россия передала США свои требования для прекращения огня, включая неприемлемые для Киева условия
Москва не хочет перемирия?
Путин не согласен с украинскими условиями / Reuters
13 марта 2025 г.

Россия представила Соединенным Штатам список условий для прекращения конфликта на Украине и перезагрузки отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, требования Москвы аналогичны тем, что ранее предъявлялись Украине, США и НАТО. Среди них — отказ от членства Киева в альянсе, запрет на размещение иностранных войск на ее территории и международное признание российского контроля над Крымом и четырьмя украинскими регионами — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

Москва также настаивает на пересмотре политики НАТО, утверждая, что именно его расширение якобы стало «корнем конфликта».

Пока неясно, насколько Кремль готов к переговорам с Киевом до выполнения этих условий, отмечает издание. Однако обсуждения между российскими и американскими представителями велись в последние три недели как очно, так и в онлайн-формате. 

Президент США Дональд Трамп ожидает ответа от Владимира Путина на предложение о 30-дневном перемирии, которое Владимир Зеленский назвал первым шагом к переговорам. Однако российская сторона пока не дала окончательного ответа.

Вместе с тем некоторые представители американской администрации опасаются, что Путин может использовать перемирие для усиления давления на США и их союзников.

Москва уже более двух десятилетий выдвигает схожие претензии к НАТО, некоторые из них обсуждались с США и Европой еще в 2021–2022 годах перед началом войны. Тогда Россия добивалась запрета на размещение американских войск и вооружений в Восточной Европе и Центральной Азии. Но в альянсе ответили отказом.

Некоторые американские чиновники полагают, что проект мирного соглашения Москвы и Киева, обсуждавшийся в Стамбуле в 2022 году, может стать отправной точкой для новых переговоров. Однако администрация Трампа пока не определилась с подходом к переговорам: ее представители расходятся во мнениях о том, стоит ли использовать стамбульский формат или разрабатывать новые предложения, заключили собеседники Reuters.

Эксперты отмечают, что требования России вряд ли направлены только на урегулирование ситуации в Украине — скорее, Москва пытается закрепить новый баланс сил в Европе. Однако на Западе не видят признаков того, что Кремль готов идти на уступки.


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