ПОЛИТИКА
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Изъять, нельзя возвращать?
Все больше стран ЕС предлагают окончательно конфисковать замороженные активы РФ для поддержки Украины
Изъять, нельзя возвращать?
Рубль / AFP
28 февраля 2025 г.

На фоне трамповского сближения с Москвой и давления на Киев все больше европейских лидеров требуют использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

Несмотря на то, что Европа и G7 нашли способы использовать проценты с этих активов для помощи Украине в войне, капитал остается замороженным с февраля 2022 года, когда начался конфликт.

«Европа должна действовать быстро, и я считаю, что мы должны перейти от замораживания активов к их изъятию. Это не вопрос, который может решать одно правительство. Мы должны действовать с европейскими союзниками», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поддержал британцев. Он также отметил, что Запад должен использовать эти деньги для финансирования военных поставок Украине. Однако европейским лидерам до сих пор не удалось достичь соглашения о том, как изъять эти средства, не столкнувшись с юридическими проблемами и не создав опасного международного прецедента.

Нарастающее давление со стороны восточноевропейских стран, таких как Польша, Эстония и Финляндия, привело к новым призывам ликвидировать резервы российского центрального банка, оцененные в $200–300 млрд. Эти резервы, включая валюту, золото и облигации, были изъяты как часть санкций против России после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

До сих пор эти средства остаются замороженными из-за юридических неясностей и опасений по поводу последствий их изъятия. В июле прошлого года страны G7 договорились использовать доходы от замороженных активов для поддержки обороны Украины, что позволило выдать стране кредит на €50 млрд, но с тех пор прогресса не было. 

Для стран Восточной и Балтийской Европы единственный приемлемый выход — ликвидация этих резервов. Премьер-министр Польши Дональд Туск на этой неделе написал в X: «Хватит разговоров, пора действовать! Давайте финансировать помощь Украине из замороженных российских активов».

В то же время Германия, Франция, Италия и Европейская комиссия против изъятия активов.


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