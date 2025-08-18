Российские военнослужащие распространяют видео из Запорожской области, где трофейный американский БТР М113 с флагами России и США мчится атаковать позиции ВСУ в районе села Малая Токмачка.



В российских СМИ об этом пишут в положительном ключе с некой гордостью, что вчерашние враги в лице США стали друзьями после встречи на Аляске.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также поделился этим видео, назвав «максимальной наглостью», что американский БТР с флагом США россияне «используют в своей террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей».



Украинские СМИ считают это «очередным российским ИПСО» (информационно-психологической специальной операцией).