ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Американский БТР с флагами РФ и США мчится уничтожать украинские позиции в Запорожской области
Американский БТР с флагами РФ и США мчится уничтожать украинские позиции в Запорожской области / TRT Russian
18 августа 2025 г.

Российские военнослужащие распространяют видео из Запорожской области, где трофейный американский БТР М113 с флагами России и США мчится атаковать позиции ВСУ в районе села Малая Токмачка.

В российских СМИ об этом пишут в положительном ключе с некой гордостью, что вчерашние враги в лице США стали друзьями после встречи на Аляске.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также поделился этим видео, назвав «максимальной наглостью», что американский БТР с флагом США россияне «используют в своей террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей».

Украинские СМИ считают это «очередным российским ИПСО» (информационно-психологической специальной операцией).

Читайте также
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us