Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели в субботу телефонный разговор, обсуждая пути к прекращению боевых действий между Россией и Украиной.

По данным Госдепартамента США, стороны рассмотрели дальнейшие шаги после переговоров в Саудовской Аравии и договорились поддерживать коммуникацию между Вашингтоном и Москвой.

Ранее Украина и США согласовали предложение о немедленном прекращении огня в ходе встречи в Джидде, после аналогичных переговоров администрации Трампа с российскими представителями в феврале.

В ходе беседы Лавров и Рубио обсудили детали реализации договоренностей, достигнутых 18 февраля в Эр-Рияде на встрече высокопоставленных чиновников России и США.

Разговор состоялся вскоре после встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве.

Кроме того, Рубио проинформировал Лаврова об ударах США по объектам, контролируемым хуситами в Йемене. В ответ глава российского МИД призвал к политическому диалогу для предотвращения дальнейшего кровопролития.