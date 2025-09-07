ПОЛИТИКА
В Красном море повреждены оптоволоконные кабели
Microsoft сообщила о повреждении подводных оптоволоконных кабелей в Красном море, что вызвало перебои в работе облачной платформы Azure
В Красном море повреждены оптоволоконные кабели
Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море / Reuters
7 сентября 2025 г.

6 сентября корпорация Microsoft заявила о повреждении нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море. 

Компания предупредила, что пользователи облачной платформы Microsoft Azure могут столкнуться с задержками и проблемами в работе сервисов.  

«Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море», — сообщили в Microsoft.  

В компании добавили, что трафик был перенаправлен по альтернативным маршрутам. 

Что стало причиной повреждения кабелей, не уточняется. В Microsoft отметили, что ремонт «может занять некоторое время». 

Позднее компания сообщила, что перебои с Azure больше не наблюдаются. При этом остается неясным, были ли кабели отремонтированы. 

Microsoft Azure — глобальная облачная платформа, предоставляющая инструменты для вычислений, аналитики и хранения данных. 

Как отмечает Bloomberg, Красное море является ключевым телекоммуникационным маршрутом, соединяющим Европу с Африкой и Азией.  

Ремонт подводных кабелей в этом районе может осложниться из-за регулярных атак йеменских хуситов на суда. 

