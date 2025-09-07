6 сентября корпорация Microsoft заявила о повреждении нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море.
Компания предупредила, что пользователи облачной платформы Microsoft Azure могут столкнуться с задержками и проблемами в работе сервисов.
«Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море», — сообщили в Microsoft.
В компании добавили, что трафик был перенаправлен по альтернативным маршрутам.
Что стало причиной повреждения кабелей, не уточняется. В Microsoft отметили, что ремонт «может занять некоторое время».
Позднее компания сообщила, что перебои с Azure больше не наблюдаются. При этом остается неясным, были ли кабели отремонтированы.
Microsoft Azure — глобальная облачная платформа, предоставляющая инструменты для вычислений, аналитики и хранения данных.
Как отмечает Bloomberg, Красное море является ключевым телекоммуникационным маршрутом, соединяющим Европу с Африкой и Азией.
Ремонт подводных кабелей в этом районе может осложниться из-за регулярных атак йеменских хуситов на суда.