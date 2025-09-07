6 сентября корпорация Microsoft заявила о повреждении нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море.

Компания предупредила, что пользователи облачной платформы Microsoft Azure могут столкнуться с задержками и проблемами в работе сервисов.

«Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море», — сообщили в Microsoft.

В компании добавили, что трафик был перенаправлен по альтернативным маршрутам.

Что стало причиной повреждения кабелей, не уточняется. В Microsoft отметили, что ремонт «может занять некоторое время».