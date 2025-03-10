ПОЛИТИКА
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Узбекистан и Туркменистан снимают барьеры
Между Узбекистаном и Туркменистаном вступил в силу режим свободной торговли, отменяющий пошлины и торговые ограничения на большинство товаров
Узбекистан и Туркменистан снимают барьеры
Президенты Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов / User Upload
10 марта 2025 г.

Узбекистан и Туркменистан официально перешли на режим свободной торговли, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана.

С 25 февраля отменяются таможенные пошлины на основные товары, произведенные в двух странах. Туркменистан теперь беспошлинно импортирует из Узбекистана цемент (ранее пошлина составляла 100%), текстиль и мебель (50%), стеклянную посуду (50%), водонагреватели (15%), изделия из пластика и полипропилена (10%), мясные изделия (2 доллара за кг) и хлопковое масло (1 доллар за кг).

В МИПТ подчеркнули, что этот шаг упростит торговые процедуры, усилит экономическое сотрудничество и увеличит взаимный товарооборот. По итогам 2024 года он составил $1,14 млрд, что на 5,5% больше, чем в 2023 году.

Ранее Ташкент и Ашхабад договорились создать зону свободной торговли (ЗСТ) в Шаватском районе Хорезмской области. Соглашение было подписано еще в 2021 году, а в 2022-м президенты Узбекистана и Туркменистана подтвердили свои намерения, запустив строительство приграничной торговой зоны «Хорезм – Дашогуз».

Зона создается сроком на 30 лет с возможностью продления. В ней будет действовать «свободная таможенная зона», а граждане Туркменистана и иностранцы, посещающие Узбекистан, смогут находиться на ее территории без визы до 15 дней.

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