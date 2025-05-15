ПОЛИТИКА
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Анкара-Вашингтон-Дамаск: МИД Турции оценил встречу
Темами переговоров стали борьба с терроризмом, восстановление Сирии и снятие санкций, рассказали в ведомстве
Анкара-Вашингтон-Дамаск: МИД Турции оценил встречу
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15 мая 2025 г.

Источники в МИД Турции сообщили, что состоявшаяся трехсторонняя встреча между Турцией, Сирией и США прошла «в очень откровенной и конструктивной атмосфере». Переговоры продолжались около двух часов. В них участвовал госсекретарь США Марко Рубио, которого сопровождал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Обсуждались вопросы, поднятые ранее на встрече Дональда Трампа и сирийского президента Ахмеда аш-Шара в Эр-Рияде, в которой в режиме видеоконференции участвовал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, открывая встречу, подчеркнул, что сирийский народ хочет жить в условиях безопасности и стабильности. По его словам, Турция придает большое значение продолжению контактов США с сирийским руководством. Фидан отметил, что Дамаск не стремится создавать угрозу в регионе, а напротив — нацелен на борьбу с ДАЕШ и уничтожение остатков оружия массового поражения. Он заверил, что Анкара продолжит оказывать поддержку в этом направлении.

Американская сторона заявила о своей приверженности делу восстановления Сирии и преодоления препятствий на этом пути. Представители США подчеркнули, что Сирия имеет критическое значение для безопасности региона, а также указали на важность взаимного доверия и последовательной позиции Дамаска в борьбе с терроризмом. «Мы хотим, чтобы все сирийцы могли жить счастливо и мирно в собственной стране», — добавили они.

Сирийская делегация в свою очередь выразила готовность к интеграции в международное сообщество. Представители Дамаска подчеркнули, что страна впервые за десятилетия находится под самоуправлением, и выразили решимость в борьбе с ДАЕШ и другими группировками. Они подчеркнули важность отмены санкций для восстановления страны и заявили о серьезных усилиях в гуманитарной сфере, развитии и обеспечении безопасности.

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