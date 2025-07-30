Во время морской экскурсии у берегов острова Анциферова участники туристической группы стали свидетелями необычного поведения сивучей (северных морских львов) в момент мощного землетрясения магнитудой 8,8. Животные в панике покидали скалистый берег и массово прыгали в воду. Один из туристов снял происходящее на видео.



Эпицентр землетрясения находился в акватории Охотского моря, примерно в 100 км от Авачинской бухты, где расположена база Тихоокеанского флота России.



Сообщается, что подземные толчки затронули, в частности, закрытый город Вилючинск, один из ключевых пунктов размещения российских атомных подводных лодок.