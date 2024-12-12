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Трамп ждет согласия Си
Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, но решение китайского лидера пока неизвестно
Трамп ждет согласия Си
Дональд Трамп и Си Цзиньпин / Reuters
12 декабря 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая пройдет в январе. Об этом 11 декабря сообщила CBS News со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Трамп отправил приглашение вскоре после своей победы на президентских выборах в начале ноября. Однако пока неясно, принял ли Си Цзиньпин приглашение. Посольство Китая в Вашингтоне воздержалось от комментариев.

Кроме Си Цзиньпина, команда Трампа рассматривает возможность приглашения других мировых лидеров. Как сообщил источник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также размышляет над приглашением, после встречи с Трампом 9 декабря в резиденции Мар-а-Лаго.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что мировые лидеры стремятся наладить отношения с новым президентом.

«Они понимают, что Трамп вернет Америке силу и восстановит мир во всем мире», — отметила она.

На инаугурации президентов США традиционно приглашают дипломатов, но не глав иностранных государств. Согласно данным Госдепартамента США, с 1874 года ни один иностранный лидер не присутствовал на этой церемонии.

Во время своего первого президентского срока Трамп вел торговую войну с Китаем. После своей победы на выборах он заявил о готовности ввести 10-процентные пошлины на весь китайский импорт.

Китай, реагируя на угрозы, ограничил экспорт в США ряда товаров двойного назначения, предупредив о взаимных убытках от торгового конфликта.

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