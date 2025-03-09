В ходе новых рейдов в оккупированном Западном берегу израильские военные задержали не менее 16 палестинцев. По данным агентства Wafa, в Рамалле арестованы шесть человек, еще семь – в окрестностях города.

Военные также провели облаву в лагере беженцев Аль-Фара в Тубасе, где были задержаны три человека.

Ситуация на Западном берегу остается напряженной. С начала эскалации в Газе 7 октября 2023 года израильская армия и поселенцы убили не менее 930 палестинцев, а около 7 тыс. получили ранения, сообщают в Минздраве Палестины.

В июле 2024 года Международный суд ООН признал израильскую оккупацию палестинских территорий незаконной, потребовав эвакуации всех поселений на Западном берегу и Восточном Иерусалиме.