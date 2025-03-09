ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Израиль арестовал 16 палестинцев
В ходе очередных рейдов израильской армии на Западном берегу были задержаны по меньшей мере 16 человек
Израиль арестовал 16 палестинцев
/ Reuters
9 марта 2025 г.

В ходе новых рейдов в оккупированном Западном берегу израильские военные задержали не менее 16 палестинцев. По данным агентства Wafa, в Рамалле арестованы шесть человек, еще семь – в окрестностях города.

Военные также провели облаву в лагере беженцев Аль-Фара в Тубасе, где были задержаны три человека.

Ситуация на Западном берегу остается напряженной. С начала эскалации в Газе 7 октября 2023 года израильская армия и поселенцы убили не менее 930 палестинцев, а около 7 тыс. получили ранения, сообщают в Минздраве Палестины.

В июле 2024 года Международный суд ООН признал израильскую оккупацию палестинских территорий незаконной, потребовав эвакуации всех поселений на Западном берегу и Восточном Иерусалиме.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us