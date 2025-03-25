Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на ифтаре со студентами в Народном выставочном зале Бештепе. В своей речи он подчеркнул, что недопустимо втягивать молодежь в уличные акции, цель которых — посеять вражду внутри страны.

«С братом стравливают брата, раздувают вражду, направляют людей на улицу, усиливают напряжение, подливают масла в огонь, разжигают гнев. Они целенаправленно играют на различиях в обществе», — сказал Эрдоган.

По его словам, цель этих действий — не только навредить молодежи, но и подорвать будущее всей страны.

«Во имя своей выгоды, чтобы приумножить богатства и сохранить власть, они без колебаний расходуют юных граждан, как мелочь», — заявил он.

Президент подчеркнул, что вся нация — это одна большая семья: «У нас могут быть разные имена, но у нас одна фамилия — Турецкая Республика. У нас нет другого дома, кроме этой страны. У нас нет выбора, кроме как быть едиными».

Он призвал народ к сплоченности, а молодежь — к бдительности: «Мы переживаем очень чувствительное время. Мы не поддадимся на провокации, не свернем на мрачный путь, ведущий к катастрофе. Мы не будем статистами в чужих сценариях».

Эрдоган добавил, что любые беззакония будут преследоваться в рамках закона: «Мы не нашли эту страну на улице, не построили ее легко и не привели к сегодняшнему дню без труда. Мы не позволим превратить этот райский уголок в арену уличного террора».

В завершение он обратился к молодым людям: «Будьте начеку. Особенно в отношении тех, кто распространяет грязь и пошлость. Будьте очень внимательны».