Управление коммуникаций Администрации президента Турции сообщило, что Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.

В ходе беседы стороны обсудили усилившиеся атаки Израиля на Палестину, а также ряд региональных и международных вопросов.

Президент Эрдоган подчеркнул, что в результате возобновившихся израильских нападений гуманитарный кризис в Газе продолжает углубляться. Он отметил, что палестинский народ может преодолеть этот тяжелый период лишь в условиях единства.

Эрдоган заверил, что Турция будет и впредь прилагать усилия для того, чтобы голос Палестины был услышан на всех международных платформах.

Он также выразил надежду, что палестинский народ в скором времени обретет мир и спокойствие, и поздравил Махмуда Аббаса с праздником Рамадан.

Согласно данным Министерства здравоохранения в Газе, с 7 октября 2023 года в результате израильских атак число погибших в секторе возросло до 50 277 человек. Только за последние сутки в больницы поступили тела 26 погибших, один из которых был извлечен из-под завалов ранее разрушенных зданий.

Количество раненых в осажденном эксклав увеличилось до 114 095 человек, включая 70 пострадавших за последние сутки.