Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 51-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое прошло в Стамбуле. Он подчеркнул, что исламский мир переживает критический период, и выразил уверенность, что решения, принятые в рамках заседания, отразятся не только на странах ОИС, но и на всей международной арене.

В самом начале своей речи Эрдоган почтил память более 55 тыс. палестинцев, погибших в секторе Газа в результате израильских атак. Он отметил, что более 65% из них составляют женщины и дети, и добавил: «Какими бы мрачными ни были реалии, мы верим — наступят дни, когда мы будем говорить не о страданиях и войне, а о победе, справедливости и мире».

Президент Турции заявил, что Израиль, опираясь на безусловную поддержку Запада, продолжает политику разрушения и оккупации. Он напомнил, что сначала были атакованы Газа и Западный берег, затем — Ливан, Йемен, Сирия и, наконец, Иран. Израиль, по его словам, стремится дестабилизировать весь регион и навязать хаос вместо мира.

Он подчеркнул, что израильское государство терроризирует регион, и резко осудил удары по Ирану, назвав их «государственным терроризмом».

«Народы Ирана и Турции тысячелетиями противостояли бедствиям, и я верю, что Иран переживет и эти испытания», — сказал он.

По словам турецкого лидера, удары Израиля по Ирану в разгар переговоров по ядерной программе направлены на срыв дипломатического процесса. Он назвал это проявлением «стратегии дестабилизации» и напомнил, что Израиль сам не допускает международного контроля за своей ядерной деятельностью.

«Именно Израиль саботирует путь к миру и дипломатии», — отметил Эрдоган.

Он также обвинил израильское руководство в намерении «расширить зону войны» и в прямом нарушении исторического статуса Иерусалима.

«Первое, что пытается сделать Тель-Авив, — это изменить статус Аль-Кудса, а также стереть палестинскую идентичность, раздробив карту региона», — отметил Эрдоган.

«Мы хорошо понимаем, чего добивается Нетаньяху. Он хочет, чтобы регион утонул в войне, слезах и хаосе. Но это — тупик. Израиль не сможет обеспечить себе безопасность, угрожая соседям», — добавил он.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не допустит навязывания региону кровавой перекройки границ. Он призвал мусульманские страны не поддаваться провокациям, отказаться от иллюзий и использовать свой потенциал для защиты прав палестинцев.

Эрдоган также обратился к международному сообществу с призывом не доверять «ядовитым» формулировкам Нетаньяху, замаскированным под слова о безопасности.

«Регион не выдержит еще одной войны», — заявил он. По его словам, сейчас особенно важно говорить о дипломатии и деэскалации. Турция готова сыграть любую посредническую роль ради мира.

Он вновь подчеркнул важность двухгосударственного решения и заявил, что Израиль должен понести международную ответственность за свои действия. Эрдоган также выразил поддержку усилиям Саудовской Аравии, направленным на организацию международной конференции по продвижению решения палестинского вопроса.

В завершение речи Эрдоган призвал к единству: «Мы — одна умма. Наше дело — общее. Мы не должны позволить разногласиям разрушить братство. Нам нужно больше солидарности, терпимости и решимости». Он призвал исламские страны активизировать усилия по реформированию ОИС и сделать ее мощным фактором влияния в многополярном мире.

Президент Турции также заявил о поддержке возвращения Сирии в состав ОИС и напомнил, что сирийскому народу нужна поддержка всего исламского мира. Он подчеркнул, что Анкара продолжит оказывать Дамаску многоплановую помощь и выразил надежду на восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Говоря о ситуации с палестинскими беженцами, Эрдоган потребовал от членов ОИС не позволить Израилю парализовать работу БАПОР, подчеркнув, что Турция откроет в Анкаре официальное представительство агентства.

Он также поприветствовал усиление роли африканских стран в работе ОИС и выразил благодарность Камеруну за эффективное председательство.

«Да поможет нам Аллах. Пусть наша встреча принесет благо исламскому миру и всему человечеству», — завершил свою речь Эрдоган.