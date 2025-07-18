ТУРЦИЯ
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Турция готова содействовать спокойствию на юге Сирии
Министр Фидан в разговоре с сирийским коллегой предложил помощь на фоне эскалации в Эс-Сувейде и ударов Израиля
Турция готова содействовать спокойствию на юге Сирии
18 июля 2025 г.

Турция выразила готовность внести вклад в стабилизацию обстановки в Сирии на фоне вспышки насилия в провинции Эс-Сувейда. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Эсаадом аш-Шейбани, обсудив ситуацию на юге страны, сообщили турецкие дипломатические источники.

Фидан подтвердил приверженность Анкары суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии и подчеркнул, что Израиль не должен вмешиваться в происходящее. Он призвал правительство Биньямина Нетаньяху прекратить действия, угрожающие стабильности региона и будущему сирийского народа.

Конфликт в Эс-Сувейде начался с локальных столкновений между бедуинскими племенами и друзскими вооруженными группами, что привело к вмешательству сирийской армии. Однако ситуация быстро вышла из-под контроля: десятки сирийских солдат были убиты в результате атак со стороны друзов, а заключенное позже перемирие вскоре рухнуло.

Израиль, сославшись на защиту друзских общин, активизировал удары по Сирии: авиаудары были нанесены по четырем провинциям, включая штаб-квартиру Генштаба и президентский дворец в Дамаске.

В четверг вечером сирийская сторона объявила о новом соглашении, достигнутом при посредничестве арабских и американских посредников. Согласно договоренности, правительственные войска начали отвод сил из Эс-Сувейды для снижения напряженности.

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