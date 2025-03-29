Израильская армия нанесла серию ударов по различным районам сектора Газа, в результате которых погибли пять человек, включая одного ребенка. Об этом сообщили источники в палестинской системе здравоохранения.

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате удара по лагерю беженцев в районе Кайзан-эн-Наджар на востоке города Хан-Юнус.

Еще два палестинца стали жертвами авианалета на жилой квартал Ас-Суджайде на востоке города Газа.

Кроме того, в северной части города Бейт-Лахия, на улице Меншие, удар пришелся по припаркованному автомобилю. Сообщается о множестве раненых.

Очевидцы сообщили, что израильская артиллерия также обстреливала другие районы эксклава.

Израиль возобновил масштабные атаки на Газу утром 18 марта, нарушив режим прекращения огня, действовавший с 19 января. С тех пор, по данным Минздрава Газы, погибли 921 палестинец, еще 2054 получили ранения.

С начала военной кампании 7 октября 2023 года число погибших достигло 50 277 человек, ранения получили 114 095.

Израильские власти объясняют возобновление атак отказом ХАМАС от предложений о перемирии. Само движение обвиняет Израиль в невыполнении обязательств и «геноциде палестинского народа».

Новые удары по сектору Газа совпали с внутренними политическими конфликтами в Израиле, включая увольнение главы службы внутренней безопасности Шин-Бет по решению премьер-министра Биньямина Нетаньяху.