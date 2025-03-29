ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Бомбардировка лагерей в Газе
В результате новых авиаударов Израиля по сектору Газа погибли пять человек, в том числе ребенок, десятки получили ранения
Бомбардировка лагерей в Газе
Газа / Reuters
29 марта 2025 г.

Израильская армия нанесла серию ударов по различным районам сектора Газа, в результате которых погибли пять человек, включая одного ребенка. Об этом сообщили источники в палестинской системе здравоохранения.

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате удара по лагерю беженцев в районе Кайзан-эн-Наджар на востоке города Хан-Юнус.

Еще два палестинца стали жертвами авианалета на жилой квартал Ас-Суджайде на востоке города Газа.

Кроме того, в северной части города Бейт-Лахия, на улице Меншие, удар пришелся по припаркованному автомобилю. Сообщается о множестве раненых.

Очевидцы сообщили, что израильская артиллерия также обстреливала другие районы эксклава.

Израиль возобновил масштабные атаки на Газу утром 18 марта, нарушив режим прекращения огня, действовавший с 19 января. С тех пор, по данным Минздрава Газы, погибли 921 палестинец, еще 2054 получили ранения.

С начала военной кампании 7 октября 2023 года число погибших достигло 50 277 человек, ранения получили 114 095.

Израильские власти объясняют возобновление атак отказом ХАМАС от предложений о перемирии. Само движение обвиняет Израиль в невыполнении обязательств и «геноциде палестинского народа».

Новые удары по сектору Газа совпали с внутренними политическими конфликтами в Израиле, включая увольнение главы службы внутренней безопасности Шин-Бет по решению премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us