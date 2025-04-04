По инициативе Алжира Совет Безопасности ООН провел срочное заседание, посвященное обострению ситуации в секторе Газа. Поводом стала гибель 15 гуманитарных и медицинских сотрудников, что вызвало волну возмущения в мире.

Постпред Алжира Аммар Бендджама назвал происходящее в Газе «коллективным наказанием» палестинцев и военным преступлением. Он заявил, что Израиль убил 400 гуманитарных работников, 209 журналистов, более тысячи медиков и 17 тыс. детей, подчеркнув, что Совет рискует потерять легитимность, если не отреагирует решительно.

Постпред Великобритании Барбара Вудворд назвала гибель гуманитарных сотрудников «грандиозным скандалом» и призвала к расследованию. По ее словам, Газа остается самым опасным местом для гуманитарной работы.

Похожую позицию заняли Словения, Китай и Россия. Представитель Словении Самуэль Збогар заявил о «эрозии человечности» и напомнил, что атаки на гуманитарные миссии не могут быть случайными. Китай предупредил о рисках дальнейшей эскалации, а зампостпред России Дмитрий Полянский заявил, что Израиль бомбит даже «безопасные зоны» и машины скорой помощи, нарушая международное право.

В то же время исполняющая обязанности постпреда США Дороти Ши обвинила в происходящем палестинское движение ХАМАС. По ее словам, именно оно якобы сорвало перемирие и несет ответственность за насилие. Ши подчеркнула, что ХАМАС «должен покинуть Газу» и что только он способен остановить кровопролитие.

Ситуация в Газе остается крайне напряженной. Израиль продолжает удары, число жертв растет, а гуманитарные организации предупреждают о надвигающейся катастрофе.