ИлИлон Маск резко раскритиковал масштабный налоговый законопроект Дональда Трампа, назвав его «разочарованием». Миллиардер упрекнул Белый дом в подрыве бюджетной дисциплины и фактическом обнулении всей деятельности по сокращению госрасходов, передает CBS.

По словам Маска, законопроект Трампа увеличивает дефицит бюджета и перечеркивает усилия его команды по сокращению госрасходов — так называемого «Министерства эффективности» (Doge). Ранее закон уже был принят в Палате представителей США с перевесом в один голос.

Трамп назвал документ «самым значимым в истории США», несмотря на то, что, по расчетам аналитиков, он увеличит госдолг страны на $3,3 трлн за 10 лет. Маск заявил: «Счет может быть или большим, или красивым. Но не оба этих значения сразу».

Это выступление миллиардера стало самой резкой критикой Трампа со стороны Маска, который в прошлом году пожертвовал почти $300 млн на поддержку республиканцев. Ранее владелец Tesla уже публично высмеивал торговую политику Белого дома, называя советника Трампа по торговле Питера Наварро «идиотом» и «мешком с кирпичами».

Маск также безуспешно пытался убедить Трампа отказаться от новых глобальных тарифов, которые вызвали самое масштабное падение рынков с 2022 года. Предприниматель выступал за полную отмену пошлин между США и ЕС. Однако в итоге Белый дом не прислушался к миллиардеру — и вместо этого Трамп отлучил Маска от государственных дел и перестал доверять ему в вопросах сокращения госаппарата, пишет Washington Post.

После этого Маск ушел с поста главы Doge и сосредоточился на Tesla, которая столкнулась с самым рекордным падением продаж за всю свою историю. Активы миллиардера, по данным прессы, за последние полгода снизились ниже $300 млрд. Продажи Tesla в Европе с января упали на 70%, несмотря на общий рост продаж электромобилей.



