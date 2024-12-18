ТУРЦИЯ
1 min read
Турция впервые построит корабли для другой страны НАТО
Турецкая компания выиграла тендер на экспорт военных судов для Португалии — члена ЕС и НАТО
Турция впервые построит корабли для другой страны НАТО
/ AA
18 декабря 2024 г.

Турецкая компания STM выиграла тендер на строительство двух логистических судов для военно-морских сил Португалии, опередив крупных мировых конкурентов. Этот контракт стал первым в истории Турции проектом по экспорту военных кораблей в страну, входящую в Евросоюз и НАТО.

Церемония подписания соглашения прошла в Лиссабоне с участием турецких официальных лиц и представителей португальского флота. Глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн отметил: «Турция входит в десятку стран мира, способных строить собственные военные корабли, и мы начали экспортировать их союзникам».

Генеральный директор STM Озгюр Гюлерюз подчеркнул, что выбор Португалии, исторически важного игрока в морских перевозках, стал поводом для гордости.

Строительство судов начнется в 2025 году. Корабли длиной 137 метров смогут развивать скорость свыше 18 узлов, находиться в море до 90 дней, перевозить до 20 легких бронемашин и размещать 200 человек. Они будут оснащены системами ПВО, дистанционно управляемыми пушками и платформами для дронов.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us