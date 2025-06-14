Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Израиль начал операцию против Ирана после получения тревожной разведывательной информации.

«По данным израильской разведки, менее чем через шесть месяцев Иран может иметь десять атомных бомб и более двух тысяч ракет для их запуска в сторону Израиля и за его пределы», — сказал он, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам обеих палат парламента.

По словам Таяни, ситуацию усугубляет последний доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится о серьезных нарушениях Ираном своих обязательств по ядерной программе.

В частности, Иран продолжает накапливать запасы урана, обогащенного до 60%. Для создания ядерного оружия требуется обогащение до 90%. По оценкам МАГАТЭ, уже накопленных запасов достаточно для производства шести ядерных боеголовок.

Итальянский министр подчеркнул, что ситуация остается крайне напряженной. При этом он выразил надежду, что кризис на Ближнем Востоке все еще можно урегулировать дипломатическими методами.

«Итальянское правительство выступает за деэскалацию. Сейчас как никогда необходимо сохранить каналы для диалога. Италия полностью поддерживает переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана», — заявил Таяни.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что массированный израильский удар может ускорить достижение соглашения.

По информации Axios, его спецпредставитель Стив Уиткофф готов встретиться с иранской делегацией в Омане 15 июня, как было согласовано до атаки. В случае переноса встречи обсуждение может состояться в более поздние сроки.