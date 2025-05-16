Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен «заняться» гуманитарным кризисом в Газе. «Мы смотрим на Газу и собираемся с этим разобраться. Там много голодающих», — сказал он журналистам, завершая турне по странам Персидского залива. Он добавил, что надеется на «много хорошего» в ближайшее время.

Сектор Газа остается под израильской блокадой уже более двух месяцев. Несмотря на предупреждения ООН и гуманитарных организаций о нехватке топлива, медикаментов и продовольствия для 2,4 млн человек, Израиль продолжает отрицать наличие гуманитарного кризиса.

Заявление Трампа прозвучало спустя сутки после того, как госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность пересмотра механизмов доставки помощи. Он также выразил обеспокоенность гуманитарной обстановкой в эксклаве.

Менее чем за два дня — с начала четверга — израильские удары по Газе унесли жизни более 250 человек — это одна из самых кровопролитных фаз войны с марта. На этом фоне продолжается подготовка очередной наземной операции.

Израиль продолжает массированные обстрелы и наращивает бронетехнику у границы, несмотря на международные призывы возобновить переговоры и допустить гуманитарную помощь.