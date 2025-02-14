ПОЛИТИКА
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Трамп хочет вернуть Россию в G7
Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G7 и считает ее исключение ошибкой
Трамп хочет вернуть Россию в G7
Саммит G7 в 2014 году / Reuters
14 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил желание вернуть Россию в «Группу семи» (G7), назвав ее исключение в 2014 году ошибочным решением.

«Я бы очень хотел вернуть их назад. Думаю, это была ошибка. Дело не в том, нравится Россия или нет. Это была G8», — заявил Трамп в Белом доме во время анонса новых торговых тарифов.

Он отметил, что Россия остается важной темой на международной арене. «Все говорят о России, и они должны вернуться за стол. Думаю, [президент РФ Владимир] Путин этого хочет», — добавил Трамп.

Москва была исключена из клуба ведущих экономик после аннексии Крыма, однако Трамп неоднократно намекал на возможность ее возвращения.

Кроме того, президент США упомянул о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, который состоялся 12 февраля. Лидеры обсудили ситуацию в Украине, Ближний Восток, энергетику и даже искусственный интеллект.

«Мы оба размышляли о великой истории наших наций», — отметил Трамп, добавив, что беседа была «отличной». Позже он также провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп сообщил, что его встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии «в недалеком будущем».

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