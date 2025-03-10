ПОЛИТИКА
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Шпионский скандал между Лондоном и Москвой
Москва лишила аккредитации двух британских дипломатов, обвинив их в разведывательной деятельности, и потребовала покинуть Россию в течение двух недель
Шпионский скандал между Лондоном и Москвой
Москва лишила аккредитации двух британских дипломатов / Reuters
10 марта 2025 г.

Министерство иностранных дел России вызвало представителя посольства Великобритании в Москве после того, как двух британских дипломатов лишили аккредитации за «признаки разведывательной деятельности». Об этом 10 марта сообщили в российском дипведомстве.

ФСБ заявила, что во время контрразведывательной работы было выявлено «незаявленное разведприсутствие Великобритании» под прикрытием посольства в Москве.

По данным спецслужбы, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер указали ложные сведения при получении разрешения на въезд в Россию, что является нарушением законодательства.

В ФСБ утверждают, что они также занимались «разведывательно-подрывной деятельностью» и представляли угрозу безопасности страны. В связи с этим их аккредитация была аннулирована, и они должны покинуть Россию в течение двух недель.

Это не первый случай высылки британских дипломатов по обвинению в шпионаже. В конце ноября 2024 года ФСБ объявила, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации за ложные сведения о себе при получении въездных документов. По версии спецслужбы, он сменил на должности прикрытия одного из шести британских разведчиков, высланных в августе 2024 года.

МИД Великобритании отверг обвинения в адрес своих дипломатов, назвав их беспочвенными.

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