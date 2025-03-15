Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с шестой годовщиной террористической атаки в городе Крайстчерч (Новая Зеландия), произошедшей 15 марта 2019 года. В ведомстве почтили память 51 жертвы нападения, включая одного гражданина Турции, и выразили соболезнования их семьям.

В заявлении отмечается, что исламофобия представляет собой не только угрозу для мусульманских общин, но и серьезный вызов глобальному миру и общественной гармонии.

МИД Турции подчеркнул, что участившиеся атаки на исламские ценности требуют решительных действий со стороны международного сообщества и призвал усилить глобальные усилия по борьбе с исламофобией.

Анкара заявила о своей непоколебимой приверженности поддержке инициатив, направленных на противодействие исламофобии, и выразила готовность продолжать активную борьбу с этим явлением на международной арене.