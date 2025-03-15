ТУРЦИЯ
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Турция призывает к борьбе с исламофобией
Министерство иностранных дел Турции почтило память жертв теракта в Новой Зеландии, подчеркнув, что исламофобия угрожает не только мусульманам, но и глобальному миру
Турция призывает к борьбе с исламофобией
МИД Турции / AA
15 марта 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с шестой годовщиной террористической атаки в городе Крайстчерч (Новая Зеландия), произошедшей 15 марта 2019 года. В ведомстве почтили память 51 жертвы нападения, включая одного гражданина Турции, и выразили соболезнования их семьям.

В заявлении отмечается, что исламофобия представляет собой не только угрозу для мусульманских общин, но и серьезный вызов глобальному миру и общественной гармонии.

МИД Турции подчеркнул, что участившиеся атаки на исламские ценности требуют решительных действий со стороны международного сообщества и призвал усилить глобальные усилия по борьбе с исламофобией.

Анкара заявила о своей непоколебимой приверженности поддержке инициатив, направленных на противодействие исламофобии, и выразила готовность продолжать активную борьбу с этим явлением на международной арене.

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