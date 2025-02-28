ТУРЦИЯ
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Турция поддерживает стабильность в Сербии
Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сербии, в ходе которого обсудил двусторонние отношения и выразил поддержку формированию нового сербского правительства
Турция поддерживает стабильность в Сербии
Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич / AA Archive
28 февраля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения, региональная безопасность и глобальная повестка.

Эрдоган подчеркнул, что Турция заинтересована в укреплении дружеских связей с Сербией и поддерживает скорейшее формирование нового правительства, которое обеспечит стабильность и продолжение сотрудничества между странами.

Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в оборонной промышленности, где, по словам Эрдогана, уже достигнуты значительные успехи, и ожидается, что в ближайшее время совместные инициативы принесут конкретные результаты.

Турецкий лидер также выразил соболезнования Вучичу в связи с его недавним ДТП, пожелав ему скорейшего восстановления.

В ответ Вучич поздравил Эрдогана с днем рождения, выразив благодарность за поддержку и тесное партнерство между Турцией и Сербией.

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