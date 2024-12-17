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Россия продала Китаю урановую шахту
«Росатом» продал свои акции рудника «Заречное» в Казахстане китайскому государству
Россия продала Китаю урановую шахту
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17 декабря 2024 г.

«Казатомпром» — крупнейший в мире производитель урана — заявил во вторник, что российская корпорация «Росатом» продала свою долю в руднике «Заречное», конечным бенефициаром которой является китайское государство.

В заявлении «Казатомпрома» говорится, что российская доля (49,979% акций) в предприятии перешла к китайской государственной компании State Nuclear Uranium Resources Development Co., Ltd.

По данным «Казатомпрома», запасы урана на Заречном на начало 2024 года составляли около 3,5 тыс. тонн.

Шахта «Заречное» находится была открыта в 1977 году в Туркестанской области Казахстана.

РФ и Китай — крупнейшие импортеры урана из Казахстана, который за последний год поставил ископаемое в эти страны на 1,2 млрд и 0,97 млрд соответственно.

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