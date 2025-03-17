Киев допускает ослабление санкций против России в обмен на гарантии безопасности, заявил главный санкционный советник президента Украины Владислав Власюк в интервью Politico.

По его словам, возвращение к деловым отношениям с Россией — лишь вопрос времени, но оно должно происходить на украинских условиях. Власюк подчеркнул, что санкции против Москвы были введены не ради наказания, а как инструмент давления, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию и согласиться на справедливый мир.

Однако, как отметил советник, пока рано обсуждать конкретные меры. «Сначала Россия должна сделать значительные шаги в этом направлении, только после этого может возникнуть вопрос о возможном смягчении санкционного режима», — отметил чиновник. В Киеве уже фиксируют попытки Москвы выяснить, какие именно санкции наиболее болезненны, что Украина намерена использовать в свою пользу.

На этом фоне президент США Дональд Трамп активизировал дипломатические усилия, стремясь заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. В то же время он пригрозил Кремлю новыми санкциями, если Россия не согласится на переговоры. Его спецпосланник Стив Уиткофф на прошлой неделе встретился с Путиным, чтобы подготовить почву для будущего телефонного разговора Трампа с российским лидером. В Кремле подтвердили, что беседа состоится уже 18 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в мирных намерениях Москвы и требует ужесточения экономических мер. По его словам, санкции должны работать, и Киев продолжит сотрудничать с западными партнерами, чтобы заставить Россию прекратить войну.

На фоне этих заявлений Власюк отметил, что в будущем Европа может вернуться к закупкам российской нефти и газа. «Было бы глупо не использовать этот ресурс», — заявил он, добавив, что Европа не должна вновь оказаться в полной зависимости от Москвы.





