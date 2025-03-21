ВОЙНА В ГАЗЕ
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Каир призвал не верить израильским СМИ
Египет отверг сообщения о планах переселения 500 тыс. палестинцев на Синайский полуостров
Каир призвал не верить израильским СМИ
/ AFP
21 марта 2025 г.

Власти Египта опровергли появившиеся в израильских СМИ заявления о том, что Каир якобы готовится временно переселить 500 тыс. жителей Газы на Синай в рамках программы послевоенного восстановления палестинского эксклава.

«Египет полностью и безоговорочно отвергает эти утверждения», — говорится в заявлении Государственной информационной службы, опубликованном в пятницу. Ведомство назвало сообщения «ложными и абсолютно противоречащими» официальной позиции Египта, которая с самого начала израильского вторжения в Газу остается неизменной.

Каир подчеркнул, что не допустит никакого перемещения палестинцев за пределы сектора Газа — ни принудительного, ни добровольного, особенно на территорию Египта. «Любая подобная попытка будет расценена как ликвидация палестинского вопроса и серьезная угроза национальной безопасности Египта», — заявили в Каире.

Власти напомнили, что египетский план восстановления Газы, представленный на Арабском саммите в Каире 4 марта, базируется на принципе сохранения населения внутри эксклава. Этот план был единогласно одобрен всеми участниками встречи.

Реакция последовала за публикациями в израильских СМИ, ссылавшихся в свою очередь на ливанскую газету Al-Akhbar, где утверждалось, что Египет якобы готовит инфраструктуру для приема полумиллиона палестинцев.

Израиль продолжает продвигать идею «массового исхода» палестинцев из Газы. В начале марта министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что правительство работает над созданием «миграционной администрации», которая будет координировать выезд палестинцев.

Администрация Дональда Трампа высказывалась против принудительной депортации, однако ранее Трамп публично озвучивал идею «опустошения Газы» и превращения ее в прибрежный курорт. Позже официальный Вашингтон занял более сдержанную позицию: спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф назвал арабский план «добросовестным первым шагом», а представитель Госдепартамента Тамми Брюс охарактеризовала его как «недостаточный».

Ситуация остается противоречивой на фоне нового обострения конфликта в Газе, где, по данным местных властей, с начала израильской воздушной кампании в октябре 2023 года погибли около 50 тыс. человек, в основном женщины и дети.

С начала текущей недели, после срыва перемирия и обмена пленными, израильская армия возобновила массированные удары по эксклаву. По данным местных властей, за последние дни погибли более 700 человек и около тысячи получили ранения.

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