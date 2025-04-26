В Омане прошел третий раунд непрямых переговоров по ядерной программе Ирана между представителями Тегерана и Вашингтона. Об этом сообщает агентство IRNA.

Переговоры в Маскате проходили при посредничестве министра иностранных дел Омана. Как и на двух предыдущих раундах, в них участвовали глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

По данным иранского внешнеполитического ведомства, переговоры включали также экспертные и технические консультации.

Вторая встреча между представителями США и Ирана состоялась 19 апреля в резиденции посла Омана в Риме. Тогда Аббас Арагчи заявил, что переговоры проходили в позитивной атмосфере и выразил осторожный оптимизм в отношении возможного заключения сделки.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готов в рамках потенциального соглашения признать за Ираном право на гражданскую ядерную программу. Однако такое разрешение будет действовать только при условии использования импортного ядерного топлива.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность действиями Ирана в районе ядерного объекта в Натанзе.

Выступая в Вашингтоне, он сообщил, что спутниковые снимки зафиксировали строительство глубокого туннеля вблизи объекта.

По его словам, агентство запрашивало разъяснения у иранской стороны, но не получило ответа.

«Мы спрашиваем, почему это необходимо, а они отвечают: «Это вас не касается», — отметил Гросси, добавив, что такая позиция беспрецедентна для страны — участницы МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что государства обязаны уведомлять агентство о любом строительстве вблизи ядерных объектов. В то же время Гросси отказался спекулировать о целях работ, но заявил, что не может гарантировать отсутствие необъявленного ядерного материала в этом туннеле.