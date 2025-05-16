Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что страна рассчитывает получить больше выгод от соглашения с США, заключенного в 1951 году, и одновременно стремится развивать отношения с Европейским союзом. Об этом она сообщила в интервью агентству Reuters.

Соглашение между США и Данией предоставляет американской стороне право строить военные базы и свободно передвигаться по территории Гренландии при условии уведомления Копенгагена и властей острова.

По словам Моцфельдт, нынешний формат сотрудничества не отвечает современным реалиям.

«Мы хотим получать больше от этого соглашения», — сказала министр. Она отметила, что речь идет не только об обороне, но и о расширении взаимодействия в области образования, бизнеса и климата.

Вивиан Моцфельдт также посетила Брюссель, где провела переговоры с представителями ЕС. Она подчеркнула, что Гренландия заинтересована в прямом сотрудничестве с Евросоюзом, особенно в стратегически важных сферах, таких как добыча полезных ископаемых.

«Учитывая то, что происходит в Соединенных Штатах, мы имеем поддержку со стороны ЕС. Будущее Гренландии — это выбор самих гренландцев», — заявила она.

На фоне этих заявлений The Wall Street Journal сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам усилить сбор разведданных о Гренландии.

После этого правительство Дании вызвало посла США, чтобы выразить официальный протест.