Новые предложения по прекращению огня в секторе Газа подрывают уже достигнутое соглашение, заявил пресс-секретарь ХАМАС Хазим Касем в своем телеграм-канале. Так он прокомментировал сообщения израильских СМИ о том, что специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф представил новый план на переговорах в Дохе.

«Мы остаемся привержены условиям соглашения, которое включает обязательства не возобновлять боевые действия, вывести войска с территории сектора Газа, покинуть регион и начать отвод сил из Филадельфийского коридора, а также перейти ко второму этапу реализации соглашения», — подчеркнул Касем.

Он обвинил Израиль в невыполнении гуманитарных обязательств.

«Мы не стремимся к возобновлению войны, но, если оккупационные силы продолжат атаки, у нас не останется иного выбора, кроме как защищать свой народ», — подчеркнул представитель ХАМАС.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Стив Уиткофф, спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке, представил новое предложение в рамках переговоров в Дохе о прекращении огня в Газе.

На прошлой неделе Израиль решил усилить давление на ХАМАС, полностью заблокировав поставки электричества, продовольствия и медикаментов в Газу. ООН и другие гуманитарные организации осудили эти меры, заявляя, что они нарушают международное право.

С момента вступления в силу перемирия 19 января в секторе Газа погибли уже 137 человек. Израиль утверждает, что якобы атакует тех, кто приближается к его военным позициям или входит в закрытые зоны. Однако на деле большинство убитых — мирные граждане, женщины и дети, которые просто шли по улице или сидели у себя дома.