Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высоко оценил инфраструктурные достижения Турции, отметив, что страна «строит колоссальные аэропорты, удивительные объекты и скоростные железные дороги». «Это урок для нас», — заявил Джонсон на недавнем панельном заседании, посвященном изменяющейся геополитике и роли Турции.

Он подчеркнул, что в Великобритании до сих пор нет новой взлетно-посадочной полосы для лондонских аэропортов, а планы по строительству высокоскоростной железной дороги были отменены. «Когда я был мэром Лондона, я гордился проектами вроде Crossrail, крупнейшего инженерного проекта в Европе. Но теперь Турция оставляет нас позади», — признал он.

По словам Джонсона, Турция «становится все более важным игроком на мировой арене — мостом между Востоком и Западом, а главное, силой глобальной стабильности». Он добавил, что Турция, как член НАТО, делает многое в Сирии и помогает в поиске мира. «Я надеюсь, что мир и стабильность будут восстановлены», — сказал он.

Джонсон также заявил, что главная цель — положить конец российско-украинской войне, отметив усилия Турции в этом направлении. По его словам, в Вашингтоне наконец-то признают, что Россия — агрессор, а не Украина.