ПОЛИТИКА
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В Анталье обсудили перспективы мира на Южном Кавказе
В рамках Анталийского дипломатического форума министры иностранных дел Армении, Азербайджана и Грузии обсудили перспективы мира и сотрудничества на Южном Кавказе
В Анталье обсудили перспективы мира на Южном Кавказе
Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян / AA
12 апреля 2025 г.

На полях Анталийского дипломатического форума (ADF), проходящего 11–13 апреля в Анталье, состоялась панельная дискуссия под названием «Вызовы и возможности по региональному сотрудничеству на Южном Кавказе».

Модератором встречи выступил ведущий TRT World Аускар Сурбакти. В дискуссии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

Байрамов поблагодарил турецкого коллегу Хакана Фидана за приглашение и отметил, что форум затрагивает ключевые вопросы мировой повестки. Он подчеркнул, что после Второй Карабахской войны начался исторический процесс нормализации между Баку и Ереваном. По его словам, переговоры по тексту соглашения о мире завершены в прошлом месяце, и достигнутый документ станет важной вехой в налаживании межгосударственных отношений.

Байрамов заявил, что следующим шагом станет реализация соглашения и внесение изменений в Конституцию Армении, чтобы устранить отсылки к Декларации независимости, содержащие территориальные претензии к Азербайджану. Он добавил, что в Конституции Азербайджана таких отсылок нет.

Азербайджанский министр также подчеркнул важность бесперебойного сухопутного сообщения с Нахчываном, напомнив, что существовавшие в советское время дороги остаются закрытыми. По его словам, переговоры по этому вопросу были прерваны в январе 2023 года. Он отметил, что этот вопрос принципиален и требует решения.

В свою очередь глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что текст мирного соглашения согласован, и следующим шагом станет определение даты и места подписания. Он отметил, что в настоящее время на границе сохраняется спокойствие и заявил о стремлении положить конец конфликту.

Мирзоян выразил готовность Армении участвовать в региональных проектах в сферах энергетики, туризма, транспорта и цифровых коммуникаций. Он также подчеркнул, что не следует зацикливаться на обсуждении конституционных вопросов и нужно сосредоточиться на будущем.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что стабильный Южный Кавказ — приоритет для всех сторон. Она подчеркнула, что Тбилиси готов активно содействовать мирному процессу и поддерживать диалог на всех уровнях.

Отвечая на вопрос, почему Грузия не участвует в формате 3+3, Бочоришвили напомнила о российской оккупации части территорий Грузии и заявила, что Тбилиси сотрудничает со всеми соседями, за исключением России.

Министр подчеркнула, что Грузия по-прежнему стремится к членству в Европейском союзе.

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