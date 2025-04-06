Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц по ошибке добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытую переписку в Signal, где обсуждались авиаудары по Йемену. В ходе внутреннего расследования выяснилось, как именно это случилось — об этом со ссылкой на источники написала газета The Guardian. Оказывается, номер журналиста оказался в телефоне Уолтца случайно — в результате цепочки недоразумений, начавшихся еще в предвыборную кампанию 2024 года.

В октябре штаб Трампа получил письмо от Голдберга с запросом комментария к материалу. Чтобы подготовить ответ, пресс-секретарь переслал текст письма Уолтцу, не убрав из него подпись и номер телефона журналиста. Телефон Уолтца, используя встроенные алгоритмы, автоматически объединил номер редактора The Atlantic и контакты пресс-секретаря.

Это привело к скандальному казусу, когда в марте Уолтц создал в Signal групповой чат «Houthi PC small group», куда хотел добавить своего пресс-секретаря, но выбрал ошибочно записанный контакт. В результате Голдберг оказался в переписке, где шла речь о планах ударов по позициям хуситов в Йемене.

Трамп, по данным The Guardian, был крайне недоволен произошедшим, но больше из-за фигуры самого Голдберга — редактора издания, которое американский президент неоднократно критиковал. Несмотря на всеобщее возмущение, Трамп не стал увольнять Уолтца, а назвал его «хорошим человеком, который продолжит делать хорошую работу».

После инцидента в Белом доме провели техническую проверку, которая подтвердила случайный характер ошибки. Уолтц заявил, что никогда не общался с Голдбергом, а его номер попал в телефон автоматически. Сам Голдберг комментировать свои отношения с советником отказался, лишь подтвердив, что знает его и разговаривал с ним ранее.